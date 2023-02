Jorge Meré sobre su paso por América: "No han sido años fáciles"

No logró adaptarse. Es verdad que las oportunidades para Jorge Meré fueron contadas en América debido a la cantidad de defensas que había, y como consecuencia el central europeo nunca encontró la regularidad que le hubiera ayudado con su adaptación al futbol mexicano.

Su carrera volvió a dar un giro importante al regresar a la Liga de España para unirse a las filas del Cádiz, equipo con el cual ya se presentó para realizar las pruebas médicas pertinentes.

Sin embargo, el propio Meré manifestó que la lección de la Liga Mx le dejó aspectos positivos por encima de las dificultades que tuvo desde que arribó a nuestro país.

"No han sido unos años fáciles, pero me quedo con las cosas positivas que he vivido en un club tan grande como Club América. Es momento de dar un paso adelante", posteó el español en sus redes sociales.

Hay que recordar que tampoco con el conjunto de Mazatlán pudo encontrar la regularidad que él deseaba y luego de unos meses a préstamo con Los Cañoneros, Meré regresó al Nido azulcrema donde tampoco entró en planes y quedó fuera de los registros del vigente Torneo Clausura 2022.

Lo cierto es que el futbolista sigue perteneciendo a las Águilas y en cuanto finalice la Temporada en España, la directiva de Cádiz definirá si hace válida la opción a compra que tienen o si el defensor tendrá que volver a regresar a México para reportar con América.

