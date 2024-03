Henry Martín está 'tranquilo' sobre su futuro en América

En medio de la concentración de la Selección Mexicana para el Final Four de la Nations League, Henry Martín aseguró sentirse "tranquilo" por su futuro en América.

El delantero yucateco no ha llegado a un acuerdo para renovar con las Águilas, sin embargo, indicó haber trabajado mucho mentalmente para saber "priorizar" en qué enfocarse, por lo que afirmó que su cabeza en estos momentos está solo en el Tri.

"He trabajado mucho mentalmente como para distraerme por estas cosas (renovación con América). He trabajado demasiado para enfocarme en algo y priorizar lo que tiene que estar en mi cabeza, y mi prioridad ahorita es la selección. Lo demás pasa a ser tema secundario. Sí, estoy muy tranquilo (por su renovación).

“Sé que las cosas las estoy haciendo bien. Si las cosas no las hiciera bien me preocuparía, pero dentro de la cancha estoy respondiendo, estoy ayudando al equipo. Me dedico a hacer mi trabajo y lo demás no queda en mí", comentó en entrevista con TV Azteca.

Acostumbrado a lidiar con la presión

Además, Henry Martín reconoció que no sentirse presionado por ser uno de los responsables de los goles en el equipo de Jaime Lozano, pues aseguró que el estrés y la presión son cosa del "día a día" para él gracias a las exigencias que existen en su club, América.

"En el equipo en el que estoy (América) vivo con la presión de que es obligación ganar, llegar a finales, ganar campeonatos. Para mí ya es un día a día; vivo con ese estrés, con esa presión, aprendes a vivir con ella y a tenerla a tu lado sin sentir que es una carga", agregó.

