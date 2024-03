Emilio Azcárraga espera que Henry Martin renueve con América

América y su constante empeño por seguir innovando dieron a conocer un software de Inteligencia Artificial que buscará tener un acercamiento diferente a la afición y para la presentación se dio cita el propio Emilio Azcárraga, quien aprovechó el momento para confirmar su deseo de que Henry Martín siga siendo parte de la institución aunque dejó la puerta abierta por si su intención es buscar una salida.

"Creo que él está muy contento aquí. Se habla no solo de él, sino igual de muchos jugadores. Quizá están promovidos por otros clubes, representantes o entidades que luego no representan lo que quiere el jugador o club. Hay una comunicación abierta con todas las jugadores y jugadoras. Quisiera que todos estos grandes jugadores y figuras del fútbol mexicano e internacional, que se han hecho en América, se quedaran aquí siempre, pero siempre estarán las puertas abiertas cuando buscan mejores oportunidades", afirmó el dueño del club azulcrema. 8

"Creo que está en el mejor interés de Henry y del club de que se quede. Pienso que se crea un nexo familiar con estas críticas infundadas al club o jugadores y hace que nos hagamos más unidos y esa unidad familiar hace que veamos por lo mejor que puede suceder para el club o jugadores. Cuando se hablan las cosas los caminos se van a cruzar y lo vimos con él, Miguel, jugadores que han ido y venido. El respeto de Henry por la afición, por compañeros, por mí y directiva es muy importante", añadió.

“Henry y yo estamos en el mejor interés de que se quede” Emilio Azcárraga habla de la renovación de Henry Martín con América. @v_ddiaz pic.twitter.com/HdeOkUZfH0 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 14, 2024

Respecto al partido de ayer en el que tropezaron ante Chivas y en Guadalajara lo vieron como un salvavidas a pesar de la eliminación, el propietario aseguró que en Coapa no se salvan temporadas con partidos.

“Yo creo que este equipo, como lo hemos dicho y lo he dicho siempre, lo he platicado con Andrea (Pereira), con Henry (Martín), con los cuerpos técnicos y directiva, este club no está hecho para ganar juegos, este club lo construimos, lo queremos y lo trabajamos para que gane títulos. Se habla mucho cuando no ganamos un título de fracaso, en ese fracaso hay mucho análisis que se hace detrás de cámaras dentro del club, que no creo yo que sea un fracaso, pero en el nivel de salvar temporadas con un juego, no es nuestro caso”, declaró Emilio Azcárraga.

