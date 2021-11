Che Che Hernández, sobre temporada de América: 'De nada sirve no terminas con el Campeonato'

Juan Hernández pidió que tras el descalabro en la Concachampions, el América retome el buen nivel y con ello pueda obtener el título de Liga, pues de no hacerlo, sería un gran fracaso para la institución debido a la gran campaña que han hecho hasta el momento, tal y como sucedió con el equipo que dirigió el técnico Leo Beenhakker a mediados de la década de los 90.

"En el América siempre te lo dicen: 'El Subcampeón es el primer perdedor', de nada sirve hacer una buena temporada si no la terminas con el Campeonato, esperemos que el equipo recobre la memoria, que juegue como lo venía haciendo durante muchos partidos, porque nada es obra de la casualidad, el liderato nadie te lo regala, están jugando contra muy buenos equipos, el América lo venía haciendo muy bien", declaró en charla con RÉCORD.

"Ojalá que solo sea por algunos ajustes, lesiones, o algunas suspensiones, y que (Santiago) Solari ya con la experiencia del torneo pasado encuentre a su once para conseguir el título, porque si no lo consigue de nada sirve hacer un buen campeonato, como pasó con Beenhakker, que el equipo fue espectacular, goleábamos a todos, pero al final de cuentas no se consiguió el título”, agregó.

Hernández confesó que él, al igual que los aficionados azulcremas, está ansioso por celebrar un título de su exequipo, y admitió que hubo dolor tras perder la Final de Concacaf ante Rayados, de la cual dijo, no hay queja alguna.

"La gente ya está con ganas de festejar un título, desafortunadamente nos quedamos con esa tristeza en la Concachampions, respetando también a la gran institución que es Monterrey que tiene un gran equipo, porque muchos se quejan de que se jugó en el Estadio de Rayados, pero las reglas ya están desde el inicio y si América hubiera aprovechado para ganar dos tres partidos, hubiera obtenido una mejor posición y la Final se hubiera jugado en el Azteca, no hay queja alguna”, finalizó.

RECORDÓ OTRA POLÉMICA CON RAYADOS

Juan Hernández recordó la polémica arbitral que se suscitó en la serie de Semifinales ante el Monterrey en la temporada 1992-93, en la que las Águilas cayeron ante los regios, pues desde el partido de ida el delantero de los regios Carlos Bianchezi ´Careca´ anotó un gol en fuera de lugar.

"Un fuera de lugar enorme y lo marcaron como gol, pero nosotros no nos quejamos. Mucha gente habla y dice que le ayudan al América, pues que vean y observen los partidos, que analicen bien y que vean que cada vez que el América fue eliminado como le ha tocado y nunca hemos protestado. Una vez también nos tocó contra el Puebla, una Semifinal donde ya llevábamos un 2-0 que nos daba el pase a la Final, nos marcan un penal y nadie dijo nada, pero así es, así es el América, es el equipo que causa más polémica, lo quieren o lo odian, pero siempre están hablando de él”, relató Hernández.

