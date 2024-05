Carlos Reinoso recordó la vez que América frenó su salida al Real Madrid tras Alemania 74

Carlos Reinoso escribió su nombre en letras de oro en el América, pues es uno de los históricos de las Águilas, tanto como futbolista como entrenador en tres etapas, sin embargo, ha revelado que, como jugador, el equipo de Coapa 'le cerró' las puertas para poder jugar con el Real Madrid.

A través de un programa en Somos Caliente, Reinoso, que también ha fungido como analista en TUDN, reveló que, tras el Mundial de Alemania 1974, el Madrid lo buscó por su forma de jugar con la Selección de Chile, y trató de entablar charlas con la directiva americanista, pero le dijeron un 'NO' rotundo.

Asimismo, señaló que fue el propio Emilio Azcárraga Milmo quien le advirtió que tenía cierto tiempo para reportar en México, si no, su carrera futbolística se iba a terminar, por lo que tomó un vuelo a la Ciudad de México y el resto es historia.

"Fui al Mundial, al 74 con Chile, en Alemania. Me quedé una semana porque me quería comprar el Madrid y hablé con Panchito Hernández, le digo: 'oye, Pancho, fíjate que me quiere comprar el Real Madrid, ¿no le dices a don Guillermo Cañedo?' me dice: 'sí mañana te contacto'. Al otro día en la mañana me habla Panchito y me dice: 'Dice Emilio que si no te regresas antes de sábado en la noche no juegas nunca más futbol', ahí se acabó la historia del pase de Reinoso al Madrid", contó el exjugador chileno.

Cabe destacar que, Reinoso terminó con un total de 364 partidos jugados y 95 goles, salió a Neza y, tras su retiro, de inmediato asumió su responsabilidad como entrenador del América, donde consiguió un título de Liga MX.

