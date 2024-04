André Jardine se mostró molesto con Concacaf por no tener definida la sede de la Final

Inconforme con que no se tenga definida la sede de la Final desde un inicio. André Jardine no negó que uno de los objetivos era que América hiciera la mayor cantidad de goles pensando en las siguientes rondas.

“Es un tema, un tema de la charla de hoy, los partidos decisivos serían en nuestra casa, la final siente bien después de sumar los puntos, estas cosas deberían estar definidas desde el principio, buscamos primero clasificarse y después dar las decisiones para nuestra casa”, declaró el brasileño.

Asimismo, admitió que la serie se puso fácil debido a que el rival ya no pensaba en la remontada.

“Una serie que fue fácil por el primer partido, por la forma que jugamos, pasa mucho por cómo planeamos el juego, la forma en que fuimos contundentes, New England no vino buscando la clasificación, cuando enfrentar con todo el elenco disponible y New England con rotaciones, contento por las formas, muchos buscando el ritmo mejor, ya listo para los duelos que vienen”, afirmó.

Sobre Alex Zendejas dijo que está en su mejor momento y que jugadores como él siempre facilitan el trabajo.

"Zendejas me gusta mucho, tiene valía importante en el grupo, puede jugar en varias posiciones, defiende mucho, ya se ve su mejor nivel, de tomar buenas decisiones, ya no se ve perdiendo el balón, marca diferencia, me gusta, sobre todo porque juega para el equipo, no tiene maldad, busca al mejor compañero, al mejor colocado, muy altruista, son de estos jugadores que hacen al América lo que es hoy”, sentenció André Jardine.

