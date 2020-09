América: ¿Quién es Morrison Palma, el juvenil por el que ya preguntó Mallorca?

En las últimas semanas el canterano americanista Morrison Palma ha dado de que hablar; sin embargo, debido a que no ha recibido tantas oportunidades con el Primer Equipo, aún no es un futbolista tan reconocido por la afición.

El juvenil pertenece al Nido desde los 10 años y ha pasado por todas las categorías: Sub 13, Sub 15, Sub 17 y ahora con el equipo Sub 20 donde tiene un rol protagónico importante.

Desde que fue elegido por Roberto ‘Monito’ Rodríguez durante unas pruebas que organizó el club en diciembre de 2010, Morrison encontró su máximo desarrollo cuando Alfredo Tena tomó las riendas de las Fuerzas Básicas.

Habilidoso, rápido, veloz con la mente, de buena pegada y con una visión que lo hace diferente al resto de sus compañeros, el futbolista de 20 años es, por mucho, uno de los motores del equipo que ahora dirige Paulo Serafín.

