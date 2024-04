'América es el mejor equipo al que he enfrentado': Entrenador del New England Revolutions

Este martes las Águilas del América recibieron al New England Revolution en la Vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Liga de Campeones, donde el equipo mexicano terminó por golear en la cancha del estadio azteca al equipo de la MLS.

Después del partido, Caleb Porter, entrenador del Revolutions, habló en conferencia de prensa donde aseguró que para ellos es importante enfrentarse a un equipo como las Águilas del América, confesando que el 14 veces campeón de la Liga MX es el mejor equipo al que ha enfrentado.

“Para mí es relevante, es el número dos de la Liga MX, no enfrentamos a equipos así, no he visto equipos como este, es el mejor equipo al que me he enfrentado… fue muy complicado jugar con América", comentó Porter.

Asimismo, Porter aseguró que aprovecharán este resultado ante América, para mejorar de aquí a lo que resta de temporada en la MLS, confesando que esto les ayuda pensando en volver a la Concachampions, donde asegura que lo harán mejor.

"Si vemos en el primer juego, ellos tuvieron 11 jugadores muy importantes con talento, mostraron mucho tipo de equipo, competimos, pero es complicado comparar a ambas plantillas, lo es mucho. Hay grandes sensaciones, obviamente contra este equipo, de este nivel, nosotros vemos que debemos de aprender y demostrar más cosas contra un gran oponente. Esto nos ayuda, nos ayudará mucho en la siguiente temporada… lo haremos mejor", finalizó.

