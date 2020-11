América: Director de Fuerzas básicas detalló metodología que utilizará

Hay muchas dudas alrededor de la nueva gestión del América en Fuerzas Básicas, sin embargo el proyecto que encabeza el español Raúl Herrera es muy preciso y se enfoca en el detalle de cada juvenil al que le pretenden encontrar sus mejores habilidades para insertar las herramientas necesarias para fortalecerlo y consolidarlo, así es ahora la metodología de formación de jugadores en Coapa, reveló el propio directivo.

“Mi metodología se basa en buscar los perfiles de cada jugador para encontrarle un modelo de juego y poder añadirle todos los conceptos y herramientas que todo jugador necesita, tanto técnicas como fuera del campo como vusualización de vídeos, trabajos específicos. Es marcar un modelo de juego y para conseguirlo necesita encontrar un perfil determinado”, declaró en entrevista con RÉCORD.

Desde su llegada a nuestro país, Herrera reconoció que notó el talento y la calidad de jugadores que hay en el Nido, además del compromiso que hay por parte de los entrenadores.

“Mi primera impresión es que se puede hacer mucho porque hay mucha materia prima para poder trabajar, hay mucha calidad técnica, tengo un equipo de trabajo que no domina todo lo que yo quiero y mi manera de ver al futbol y todo lo que pretendo pero quieren adoptarlo, desde el Cuerpo Técnico de la Sub 17 y todo su staff, así como el Cuerpo Técnico de la Sub 20 y su staff completo y eso hará que sea mucho más rápido”, apuntó el directivo español.

