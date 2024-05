América buscará ganar un partido de ida en una Final por primera vez en torneo cortos

América está a solo dos partidos de conseguir su título número 15 e intentará hacerlo rompiendo una mala racha que arrastra desde hace más de 25 años, pues nunca ha podido ganar el partido de Ida de una Final en torneo cortos.

Las Águilas disputarán su undécima serie por el campeonato desde el torneo Invierno 1996, pero para dar un paso importante en busca de la corona, primero deberán resistir una dura visita al Estadio Ciudad de los Deportes.

En sus 10 antecedentes, los de Coapa solo han podido rescatar el empate en cuatro ocasiones: 1-1 vs Tecos en el Clausura 2005, 1-1 vs Tigres en el Apertura 2016, 0-0 vs Cruz Azul en el Apertura 2018 y 1-1 otra vez vs Tigres en el Apertura 2023; por lo que suman seis derrotas.

Sin embargo, esta dificultad para conseguir la victoria en el primer cotejo no ha privado al América de conseguir buenos resultados, pues se ha quedo con el trofeo de campeón seis veces.

Finales de Ida que ha jugado América en torneos cortos

Verano 2002: América 0-2 Necaxa (Campeón)

Clausura 2005: Tecos 1-1 América (Campeòn)

Clausura 2007: América 1-2 Pachuca

Clausura 2013: Cruz Azul 1-0 América (Campeón)

Apertura 2013: León 2-0 América

Apertura 2014: Tigres 1-0 América (Campeón)

Apertura 2016: América 1-1 Tigres

Apertura 2018: América 0-0 Cruz Azul (Campeón)

Apertura 2019: Monterrey 2-1 América

Apertura 2023: Tigres 1-1 América (Campeón)

