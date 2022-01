Piojo Herrera sobre expulsión de Solari: 'Si yo hubiera hecho eso sería escándalo nacional'

Santiago Solari mostró una cara diferente a la que acostumbra dar en cada partido con el América y perdió los estribos en reclamos y fue expulsado cuando el árbitro Óscar Mejía le mostró la tarjeta de amonestación a Roger Martínez en el partido ante Puebla.

Ante la bochornosa situación en la que el técnico argentino se vio involicrado el pasado viernes en el Estadio Cuauhtémoc, Miguel Herrera, antiguo estartega de las Águilas y hoy en día DT de Tigres, aseguró que si se hubiera tratado de él el escándalo, sería tema de nivel nacional, así como sucediera en algunas ocasiones durante su mandato en Coapa.

“No lo sé, no tengo ni idea (sobre el castigo). La Federación es la que toma las decisiones, lo que si me queda claro es que si hiciera eso Miguel Herrera sería un escándalo nacional, pero no le es y ya lo que decida la Federación… Nosotros estamos pensando en Tigres y cambiando nuestra conducta para ser cada vez mejores”, comentó el mandamás mexicano.

Santiago Solari no podrá estar presente en el banquillo del América en el próximo partido en contra del Atlas tras recibir una suspensión de un partido por haber ingresado al campo a reclamar una decisión arbitral.

Tigres y Herrera por su parte, ya conocen el cuadro con el que iniciarán su participación en el Clausura 2022: Nahuel Guzmán, Luis Rodríguez, Juan José Purata, Carlos Salcedo, Angulo, Guido Pizarro, Córdova, Juan Pablo Vigón, Florian Thauvin, André-Pierre Gignac y Carlos González.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: ASÍ JUEGA PABLO SOLARI, OBJETIVO DE LAS ÁGUILAS PARA REFORZAR EL ATAQUE