Ángel Reyna: 'Siempre he dicho que Pumas es mi hijo'

El Pumas vs América le trae muy buenos recuerdos a Ángel Reyna, quien en charla con RÉCORD rememoró que en el 2011 se consagró Campeón de goleo en Ciudad Universitaria. Más allá de esto, dijo que ve a los felinos como "hijos", y aseguró que las Águilas son ampliamente favoritas no sólo para el juego de hoy, sino siempre que jueguen este encuentro.

“Siempre voy a ver al América ampliamente favorito, como quiera que sea el momento, el América siempre va a ser favorito en cualquier Clásico y no se diga contra los Pumas. Siempre lo he dicho, son mis hijos, les metí goles, ahí en su cancha me coroné como Campeón goleador. Voy a estar el domingo en el partido, voy a estar viendo una victoria del América”, señaló para este medio.

Era la Fecha 17 del torneo Clausura 2017, auriazules y azulcremas se enfrentaban en Ciudad Universitaria, la victoria fue para los visitantes 2-0. Una de esas dos anotaciones cayó al minuto 90 cortesía de Reyna, quien llegó a las 13 dianas para proclamarse Campeón de Goleo.

Tras su anotación y con la euforia a tope, corrió frente a la porra universitaria, la cual se encontraba en el pebetero olímpico del estadio, y en señal de burla festejó su tanto, algo que hizo por odio deportivo, pues no estaba de acuerdo en el ritual que los auriazules acostumbran a hacer previo a cada partido.

“La rivalidad (lo motivo hacer el festejo contra la Rebel). La verdad es que a mí no me caía bien el que cantaran el himno de la Universidad antes de los partidos, porque creo que la universidad se merece un respeto y ya hacerlo en la cancha como jugadores no se me hacía tan bueno”, ironizó

“Que más les iba a doler que fuera metiéndoles gol en su cancha, coronándome campeón de goleo en su cancha, yéndoles a hacer la seña que siempre hacen como porra, y aparte, al término del partido ir a festejar con mi verdadera porra que era la del América que está ahí en la cabecera e irles entregar el campeonato de goleo a ellos. Eso es algo que, si le preguntas a todos los Pumas, aunque quieran nunca lo van a olvidar”, agregó.

