Tata Martino: 'Raúl Jiménez estará para el primer partido de eliminatorias'

Al tiempo en que la Selección Mexicana disputa la Copa Oro, Raúl Jiménez ha comenzado de buena manera la pretemporada con el Wolverhampton, hecho que no pasa desapercibido por Gerardo Martino, quien tiene contemplado al ‘lobo’ de Tepeji para el arranque de las eliminatorias.

“Difícilmente con mirarlo puedo saber si vamos a tener su mejor versión, esto sucederá con la acumulación de partidos, empezará jugando la Liga y si esto sigue por los carriles normales, con visita o sin vista Raúl estará disponible para el primer partido de eliminatorias”, mencionó.

Por otra parte, el ‘Tata’ demarcó de obligaciones a Rogelio Funes Mori de cara a la Gran Final, aunque sabe que el rendimiento del ariete naturalizado estará bajo análisis constante.

“Creo que es un partido de México vs Estados Unidos, no es Funes Mori vs Zardes; la situación de su naturalización se me ocurre que la lupa seguirá sobre él cada vez que participe con la Selección de México”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAÚL JIMÉNEZ: AFICIÓN DEL WOLVERHAMPTON OVACIONÓ AL MEXICANO TRAS ANOTAR GOL