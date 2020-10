Selección Mexicana: Gerardo Martino prepara cambios para enfrentar a Argelia

Para el partido de mañana ante Argelia, Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, dejó entre ver que hará cambios con respecto a lo que se hizo ante Holanda, esto para ‘adaptarse’ al rival en turno; sin embargo, el Tata dijo que si hace cambios es priorizando el desempeño del cuadro mexicano.

“Incluso ya en los entrenamientos de hace 15 días empezamos a ver algunas alternativas, que son las que estamos observando y probablemente las podamos poner en practica más allá de las características del rival porque priorizamos hacer nuestro sistema de juego, de ser nosotros los protagonistas del juego.

“Así que es probable que empecemos a ver algo diferente, que ya hay un sistema que los jugadores lo tienen bien entendido. Ya es hora de poder implementar algunas modificaciones en el sistema de juego que estén bastante cercano al que habitualmente podemos hacer”, señaló.

En tanto, Martino dejó claro que haberle ganado a la selección de los Países Bajos (0-1) en el partido amistoso de la semana anterior, no fue producto de la casualidad, pero sí del trabajo que ha hecho el equipo mexicano.

“Siempre es bueno repetir, mejorar y ganar. No hacerlo no significa que con Holanda fue una casualidad, después de un año de no estar juntos, no fue producto de la casualidad, jugamos un buen partido, lo hicimos serio y dominamos la mayor parte del partido y tenemos mucho margen de mejora, pero nada de lo que pasó en el partido con Holanda fue casualidad, buscaremos repetir y ganar el partido que viene”, dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: RODOLFO COTA SERÁ EL PORTERO TITULAR DEL TRI ANTE ARGELIA