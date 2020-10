Selección Mexicana: Alexis Vega anhela cumplir el proceso olímpico con el Tri

Alexis Vega, delantero de Chivas, se dijo ilusionado por cumplir el proceso olímpico con la Selección Mexicana de cara a Tokio 2020, siendo primero considerado para el Preolímpico y más tarde entrando a la lista final de Jaime Lozano.

“Es una selección que tiene buena competencia sana, por ahí me había tocado ir al Preolímpico, pero uno no está seguro en ningún lado y tenemos que ganarnos nuestro puesto cada fin de semana y en selección dar lo mejor. No me siento seguro, pero ojalá me toque jugar Preolímpico y Olímpicos”, indicó Vega en entrevista con TUDN.

“Hay muchísima calidad en esa selección, estoy muy contento porque en cada posición hay dos o tres jugadores que juegan en Primera División, jugadores que son líderes, hay muchos capitanes", señaló.

El ariete de 22 años ha sido considerado ya para el Tri absoluto, llegando incluso a estar en la plantilla campeona de la Copa Oro en 2019.

