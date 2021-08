Oswaldo Sánchez a Cuauhtémoc Blanco por su ausencia en 2006: ‘No eches mentiras'

La polémica que ha rodeado la no convocatoria de Cuauhtémoc Blanco para jugar el Mundial de 2006 no ha terminado a pesar de los años, pero Oswaldo Sánchez aclaró que la decisión fue completamente de Ricardo La Volpe, técnico del Tri en aquella época, y descartó que hombres como él o Pavel Pardo tuvieran injerencia en la decisión del Bigotón.

"A final de cuentas el que termina tomando las decisiones es el entrenador. Cuauhtémoc no se llevaba bien con Ricardo, no había estado en el proceso y encima el equipo calificó caminando. Cuauhtémoc dijo 'es que no me quisieron llevar', a ver, no eches mentiras, el que no te quiso llevar fue La Volpe", dijo en charla con el Escorpión Dorado.

Oswaldo también negó que un grupo formado por Pavel Pardo, Rafael Márquez, Jared Borguetti y él decidiera Blanco no debía ir por una mala relación, sino que Sinha aportaba más al equipo en temas defensivos.

"Se hizo consenso y la respuesta fue que en ese grupo no entraba porque simple y sencillamente estaba Sinha que era la misma posición y te ayudaba más en la recuperación de la pelota", dijo Oswaldo.

"Te llevabas mal con él (La Volpe) le hiciste pipí en la cara un día en un América Chivas, creo que ha habido muchas malas informaciones en ese tema. No eches mentiras papá. No es para polemizar, él lo sabe bien, esto venía de tiempo atrás. La decisión la tomó el técnico", concluyó Sánchez.

