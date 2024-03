Norberto Scoponi sobre las declaraciones a 'Tata' Martino: 'Lo que se dice ya es a destiempo'

RÉCORD+ estrenó este miércoles su programa de stream con personajes conocedores del futbol como Alejandro Gómez, René Tovar, Enrique Beas y Luis Castillo, quienes analizaron el tema candente de la Selección Mexicana y todo lo que se ha dicho de la gestión de Gerardo 'Tata' Martino en el proceso de Qatar 2022.

Andrés Guardado dijo a Fox Sports que Martino fue muy estricto en la disciplina y por eso le costó el Mundial a Javier 'Chicharito' Hernández; Hirving Lozano expresó en TUDN que nunca se entendieron entre el cuerpo técnico y jugadores, además de que los trataban como niños chiquitos; mientras que Edson Álvarez aseguró que fue borrado del juego ante Argentina por propia decisión del 'Tata'.

En este primer programa de RÉCORD+ llamado 'MartinoGate', contó con Norberto Scoponi como invitado, donde dio su punto de vista sobre este tema, pues él era el auxiliar técnico de Gerardo Martino en esa Copa del Mundo en 2022.

Scoponi dejó en claro que es un tema del pasado que ya no vale la pena revivir, pues dejó en claro que lo que no se habló en el pasado, ya no tiene cavidad a más de un año y medio de que Gerardo Martino dejó de ser entrenador de la Selección Mexicana tras el Mundial de Qatar 2022. Además, dejó en claro que puede ser un tema donde el exentrenador del Tricolor no le toma importancia.

"(Tata Martino) no va a decir nada, ni pensar nada, es lo mismo que pienso yo. Es tarde para pensar lo que pasó y descifrar ahora. Pasó mucho tiempo, las cosas se hablan y se corrigen en el momento, si hay algo que corregir o algo que reclamar, ahora no es momento, lo que se hizo, se hizo, lo que pasó ya fue. Cada uno debe ser consciente de lo que hizo y lo que dejó de hacer, cada uno debe hacer su autocritica para seguir creciendo, lo que se dice ahora ya es a destiempo", expresó Scoponi.

Norberto Scoponi explotó durante la entrevista al ser cuestionado por René Tovar sobre lo que se dice si 'Tata' Martino se vendió o amañó el partido ante Argentina para perder y darle vida a la Albiceleste, todo esto tras las declaraciones de Edson Álvarez, donde señaló que lo sentó ‘misteriosamente’ en dicho encuentro.

"Eso lo dice cualquier ignorante (que se Martino se dejó perder con México), que no sabe de futbol o que hace otra cosa. La gente que sabe de futbol sabe que no va a pasar nunca, y no puede pasar, es algo deshonesto decir eso", finalizó el exaxiliar de Gerardo Matino en la Selección Mexicana.

