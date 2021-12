El año se acaba, pero Gerardo Martino sabe que el arranque del 2022 será vital para la Selección Mexicana, por lo que contar con los mejores futbolistas es esencial. Por ello, el ‘Tata’ deja abierta la puerta para que los jóvenes que enfrentaron a Chile se ganen un lugar para los próximos duelos eliminatorios.

“No es solamente de este partido lo que puede traer a un futbolista a la Selección, también hay una continuidad de su rendimiento en los clubes, quedan casi dos meses para jugar la próxima Fecha FIFA y las expectativas y la ilusión de estos chicos y de los que jugaron contra Ecuador la tienen que tener”, señaló Martino.

En esa misma línea, el ‘Tata’ expresó su inconformidad por el ajustado calendario del proximal año, pues Rayados con sus habituales seccionados participará en el Mundial de Clubes, justo cuando México encarará una nueva Fecha FIFA.

“Lo primero que se me ocurre es que hay una total falta de sentido común respecto a la organización que tiene FIFA, sobre todo en las respuestas que nos dió cuando le mencionábamos que se empalmaban en el Mundial de Clubes con las eliminatorias, diciéndonos que nosotros teníamos la derecha y que era responsabilidad de nosotros convocar a los futbolistas. Segundo, que esto merece una participación tanto de la Liga de México como de la Concacaf, porque Rayados pertenece a la Liga de México y porque clasificó al Mundial de Clubes ganando la Concachampions y hasta ahora no he encontrado ni de la Liga ni de la confederación ninguna queja respecto a que el Mundial de Clubes que fue organizado por la FIFA”, comentó.

Por otra parte, el estratega argentino reconoció que el 2021 ha sido el peor desde que tomó las riendas del tricolor.

“Respecto al balance, es el peor año de nuestra gestión, entendiendo que 2019, 20 y 21 claramente en resultados el peor año de mi gestión “, analizó

Por último, Gerardo Martino pidió mesura para llevar el proceso de Marcelo Flores, pues asegura que no es tiempo de designarle una gran responsabilidad .

“Que venga de tan lejos no es motivo para que juegue más en la Selección, juega lo que entendemos que debe jugar y entró en el momento que entendí que podía entrar. Entiendo las expectativas que puede levantar, pero le pido a la gente que sea prudente con el peso que carga un chico de 18 años “, apuntó.

