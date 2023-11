Malagón tras ser el héroe del Tri ante Honduras: "Trabajé mucho para esto"

Luis Ángel Malagón se vistió de héroe con la Selección Mexicana. En medio de una dramática tanda de penaltis frente al combinado de Honduras, el arquero tricolor atajó un tiro, mismo que fue indispensable para que los dirigidos por Jaime Lozano obtuvieran su pase a la siguiente fase y dejó en claro que estará listo para cuando lo requiera el combinado nacional.

"Siempre lo he dicho, es mi trabajo cuando me requieran, voy a estar, hace unos meses, tuve un fuerte accidente contra Camerún y me hizo tocar fondo; hoy es una linda noche, trabajé mucho para esto, agradecerle mucho a Memo, Julio, Alex, a Toño, a seguir adelante, esperamos ganar este torneo y buscar lo grande en la Copa América", dijo Malagón al término del partido para TUDN.

Y aunque el cancerbero del conjunto Azteca dejó saber que, desde su punto de vista, el equipo aún tiene mucho por mejorar, pero destacó lo especial que fue este encuentro y el trabajo que hicieron el resto de sus compañeros.

"Creo que le hacía falta un poquito de todo, hoy ha sido una gran noche, está el esfuerzo de mis compañeros, empatamos de último minutos y eso demuestra que nunca se perdió la fe. Queda mucho por mejorar, pero ganar siempre es lindo", señaló.

