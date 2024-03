Henry Martín sobre Tata Martino: 'Él no te daba pie a nada'

No les daba pie a nada. Henry Martín habló sobre el extécnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino. El delantero de las Águilas confesó que el argentino era una persona muy recta y no daba pie de nada.

Henry aseguró que la relación no estaba desgastada, y comentó que Martino es una persona recta y que solo conocía el trabajo.

“No, desgastada no (relación); el Tata es una persona muy recta, muy seria y él no te daba pie a nada. Con él era trabajar, trabajar, muchas veces trabajábamos dos veces al día, cansados, pero era su forma de ser; hay técnicos que no te ponen a entrenar mucho”, dijo en entrevista con Azteca Deportes.

Asimismo, Henry Martín fue autocrítico y no culpó a nadie o algo sobre lo que hicieron o no en el terreno de juego: “También pasa por nosotros, nuestra forma de ser que nada nos parece; en lo personal, ¿qué pudo ser? Que viajamos muchísimo tiempo al Mundial y nos encerró un mes antes y otro en el Mundial, ese tipo de cosas pudieron cambiarse”, agregó.

