Edson Álvarez recordó las burlas de Miazga a Lainez: 'Me arrepiento de no haberle pegado'

Edson Álvarez defendió a Diego Lainez durante un partido entre México y Estados Unidos en 2018, cuando Matt Miazga se burló de la estatura del jugador del Betis.

El Machín fue el primero en reaccionar y se le puso enfrente al estadounidense, por lo que los ánimos se calentaron y estuvieron muy cerca de llegar a los golpes.

En entrevista con el Escorpión Dorado, el futbolista del Ajax aseguró que se arrepiente de no haber golpeado a Miazga.

"Ahí sí güey me salió mi lado….. inche joto. La verdad que me arrepiento de no haberle pegado, todos me decían, ‘güey le hubieras pegado’, y yo, pues no ma..., nomás permiso me faltaba”, mencionó.

