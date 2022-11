Chucky Lozano sobre el quinto partido: 'No gasto mi tiempo en eso, son supersticiones'

Pide creer. Previo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde la Selección Mexicana enfrentará a Polonia, Argentina y Arabia Saudita en la Fase de Grupos, Hirving Lozano ha pedido a la afición del Tricolor que crea en el equipo, a pesar de los últimos resultados del cuadro de Tata Martino.

El jugador del Napoli escribió para The Players’ Tribune y pidió no creer en ‘maldiciones’ como la del quinto partido, aunque la afición estaba vez no cree ni en avanzar a los Octavos de Final.

“Sé que a la gente le gusta hablar de la maldición del quinto partido en el Mundial y de la presión en el equipo mexicano, pero la verdad, no gasto mi tiempo en eso. No vale la pena decir nada sobre eso excepto que no estoy interesado en las supersticiones. Es un cliché.

“Personalmente, no soy el mismo muchacho que fui hace cuatro años en Rusia. No somos el mismo equipo. Hemos vivido mucho en estos cuatro años, algunas cosas buenas y otras malas. Pero somos el mismo país y viviremos estos momentos juntos con los 130 millones que somos”, escribió Chucky Lozano.

EL GOL VS ALEMANIA QUE OCASIONÓ SISMO EN MÉXICO

Chucky Lozano recuerda con emoción el gol que metía al minuto 35 ante Alemania en el Mundial de Rusia 2018, y por eso escribió una parte en ese texto, donde destacó la locura en nuestro país y que el Sismológico Nacional detecto un movimiento en la tierra.

“Diecisiete de junio de 2018. Estábamos jugando contra Alemania, en nuestro primer partido del Mundial de Rusia. Cuando metí el gol en el minuto 35, se desató una locura en casa. Todo aquel que veía la televisión celebraba saltando de un lugar a otro, millones de personas al mismo tiempo y, con eso, la tierra comenzó a moverse.

“No hablo figurativamente. El gol causó un verdadero terremoto. El departamento de sismología en México incluso sacó un comunicado; sus sensores detectaron un evento sísmico en la Ciudad de México justo al mismo tiempo que el gol. Nosotros anotamos y los aficionados hicieron temblar a tierra. Solo trata de imaginártelo. En México, esta es lo que significa el futbol. Es una locura”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: EL POSIBLE 11 TITULAR ANTE POLONIA, EN EL DEBUT EN EL MUNDIAL