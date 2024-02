Nikkole Teja se sincera tras su retiro de la Liga MX Femenil: 'El ambiente está un poco tóxico'

Semanas después de anunciar su retiro del futbol profesional, Nikkole Teja, exjugadora de equipos como Puebla o Necaxa en la Liga MX Femenil, fue presentada en Multimedios como nueva conductora del programa 'Vivalavi'.

Nikkole Teja sorprendió a sus seguidores y a la afición tras anunciar su retiro del futbol profesional pocas semanas después de haber fichado con Puebla de la Liga MX Femenil.

Ahora, Teja ha dado a conocer que una de las razones por las que abandonó el Circuito Rosa fue por el ambiente tóxico que se vive dentro de la rama Femenil.

"No es como pensaba, el ambiente está un poco tóxico. Porque no estoy acá por el dinero, estoy porque amo el futbol. Entonces yo pienso: '¿Por qué estoy triste?' '¿Por qué estoy estresada?' '¿Por qué me siento así? (Me retiré) porque yo tengo 24 años y quiero felicidad y paz en mi vida", expresó Nikkole Teja en Multimedios.

