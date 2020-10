Liga MX Femenil: Jugadora de Chivas pensó en el suicidio por su sexualidad

Janelly Farías es defensa de Chivas Femenil, conjunto con el que ya fue campeona y ha sido seleccionada nacional; sin embargo no todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida de la jugadora del Rebaño Sagrado.

Y es que Farías pasó un momento muy complicado cuando reveló a sus padres y familiares su sexualidad.

"Al principio mi familia me rechazó. Fue lo más difícil de mi vida. Yo llegué a un punto donde vivía en la depresión y me volví alcohólica. No sabía qué hacer con mi vida y me quería suicidar", reveló en entrevista para el portal de la FIFA.

"Es necesario hablar de estas cosas porque a la gente le da mucho miedo decirlo y normalizarlo. Es importante decirlo porque hay muchas personas que quizá se sienten solas cuando en realidad no lo están", añadió Farías.

Además, la zaguera afirmó que fue un sobrino suyo de nombre Christian Emiliano.

"Él me salvó la vida. Yo estaba en el punto más bajo, donde me quería quitar la vida. Él tenía año, año y medio. Cuando nació, poco a poco me fui acercando a él. Un día que quise quitarme la vida fui a verlo y el niño me abrazó. En ese momento él sintió mi dolor; en cambio, yo sentí su amor. Y algo en ese momento cambió mi perspectiva de la vida; supe que tenía que encontrar la manera de que mis papás me aceptaran", contó Janelly Farías.

