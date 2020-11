América Femenil: Eleisa Santos denunció el robo de su bicicleta afuera del Nido

Una vez más la inseguridad en la Ciudad de México golpeó directo en el Nido azulcrema, la jugadora Eleisa Santos informó a través de sus redes sociales que fue víctima de robo y la despojaron de su bicicleta.

“Tuve que ir al banco para solucionar un tema con unas tarjetas, estuve ahí aproximadamente por una hora y dejé mi bici donde siempre, en la plaza que está frente al club y al salir del banco no la podía ver y pensaba que quizás la había dejado en otro lado”, dijo en su cuenta de Instagram.

“Me acerqué y pensé que podía estar entre las demás bicis, pero no, ya no estaba. Les pedí a los de seguridad que si revisaban la cámara y al verlas se puede ver a un tipo de gorra negra y sudadera gris y se la llevó”, compartió.

La jugadora reveló que ese era su medio de transporte y que era injusto que se lo quitaran.

“Yo sentí horrible porque mi bici es mi medio de transporte, era una plegable y no sabe el esfuerzo que hice, los ahorros que tuve que hacer para comprarla, porque obviamente no me alcanza para un coche y yo la compré con mucho esfuerzo y es muy triste que las personas se lleven cosas ajenas”, señaló la americanista.

Por fortuna, después de su revelación varias empresas se pusieron en contacto con ella para poder recuperar su medio de transporte.

