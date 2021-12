Alison González sobre su lesión: 'Tomará algunos meses para vernos en cancha'

Alison González sufrió una lesión de rodilla ante Monterrey en el partido de Vuelta de las Semifinales, por lo que será baja algunos meses, así lo confirmó en sus redes sociales.

"Muchas ocasiones no entendemos el porqué de las cosas; pero no queda más que afrontarlas de la manera más positiva aunque resulte complicado. En mi último partido frente a Rayadas, tuve una jugada desafortunada que me impidió continuar.

"Tomará algunos meses para vernos en cancha. Voy con la mejor disposición y compromiso de trabajar física y mentalmente para cuando se llegue el día, estar preparada para afrontar los nuevos retos en mi carrera. Muchas gracias a todos por sus mensajes de apoyo", publicó en Twitter.

La goleadora del Atlas tuvo que salir de cambio ante Rayadas. Más tarde, el equipo quedó eliminado del torneo.

