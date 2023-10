Un nuevo destino se sumó a la larga trayectoria que tiene Carlos 'Gullit' Peña. El mexicano ha pasado por Emiratos Árabes Unidos, Escocia, El Salvador, y Honduras, entre otros países, y ahora ya entrena con un nuevo equipo en Siria.

El Hutteen SC es el club que contrató los servicios de 'Gullit' hasta el final de la actual temporada. Se trata de uno de los equipos de mayor tradición en el país, y desde hace un par de días el mexicano ya reportó a los entrenamientos.

Fue el propio club el que compartió imágenes del entrenamiento del mexicano, en un trabajo con balón. El próximo partido programado del nuevo equipo de Gullit es el 27 de octubre contra el Al Sahel, ya que se pospusieron los encuentros ante Al-Jaish SC y Al Karamah FC.

Habrá que esperar para ver si el mexicano logra ponerse en forma a tiempo para dicho encuentro y si sumará minutos, o si tendrá que esperar hasta la siguiente fecha, cuando juegen contra Al-Ittihad. Por ahora, el Hutteen SC se encuentra en la quinta posición de la clasificación.

Een cuanto a 'Gullit', en sus primeras declaraciones compartió cómo ha sido adaptarse al país. "No me dio miedo. Obviamente dicen muchas cosas de acá, de este país, como también me preguntan y también dicen muchas cosas de mi país, que en México, obviamente, tienes que tomar tus precauciones y ya”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHUCKY LOZANO ES RECONOCIDO COMO EL MEJOR JUGADOR DEL PSV