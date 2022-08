Erick Gutiérrez reveló que el timonel Ruud van Nistelrooy fue clave para renovar con el PSV

Erick Gutiérrez, mexicano que milita en el PSV Eindhoven de la Eredivisie, habló en conferencia de prensa previo a renovar su contrato con Los Granjeros hasta 2025 y confesó que el timonel fue fundamental para que se lograra esta extensión.

“Ruud van Nistelrooy habla mucho con el jugador, fue clave para que renovara. Tengo mucha comunicación con él, porque también habla español, y después de que no realicé toda la pretemporada, me costó perderme el inicio. Pero poco a poco he conseguido tomar ritmo y su confianza”.

El mediocampista reveló que le costó adaptarse y conseguir un lugar, pero al final logró vencer sus propias limitaciones y ahora está de lo mejor con respecto a su rendimiento.

“Todos conocen mi situación, cuando llegué a PSV no fue fácil y me costó consolidarme. Tuve muchas lesiones, pero ahora estoy bien físicamente y eso me ha ayudado en la intensidad y adaptarme”.

El jugador destacó lo bien que le ha hecho tener una relación con Ruud van Nistelrooy, haciendo hincapié en lo preocupado que está por sus jugadores y su evolución.

“El primer año me costó el ritmo de juego, la intensidad, me sentía superado por mis compañeros. Intentaba, pero no me daba. En el segundo año mejoré cosas, y ya después llegó un técnico que habló más conmigo y me empezó a soltar; mejoré mucho en lo defensivo, en la intensidad y en los duelos. Eso me ayudó a ganarme una oportunidad acá”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DIEGO LAÍNEZ: APUNTA A HACER SU DEBUT CON EL BRAGA