Tata Martino ve a un Lionel Messi más "tranquilo y feliz" en el Inter de Miami

Lionel Messi se ha vuelto el máximo referente del Inter de Miami a pocas semanas de su llegada al club, pues, además de registrar ocho goles en cinco juegos, ha comandado al equipo hasta las Semifinales de la Leagues Cup, demostrando que aún mantiene su gran nivel futbolístico.

Por ello, Gerardo 'Tata' Martino, explicó que ha visto a un Messi "más tranquilo y feliz", asegurando que el argentino cambió desde que se quitó un peso de encima tras conseguir un campeonato con su selección.

"Hay una parte (de su cambio) que yo no la vinculo tanto con el Mundial, no sé si es después de la Copa América (la ganó Argentina en 2021), que tiene que ver con el liderazgo, ya no sólo futbolístico que él tiene dentro del campo y que vimos en plenitud en la Copa del Mundo.

"Hay un cambio que es fundamental y es poder sacarse la mochila de encima de lo que para él seguramente siempre fue un anhelo, una necesidad, ganar con la Selección Argentina", explicó el técnico del Inter de Miami en conferencia de prensa.

Además, comentó que la llegada de Lionel Scaloni al banquillo albiceleste impulsó el rol de Messi dentro del equipo.

"Y ganó muchas cosas con Argentina. La Selección ha tenido una gran transformación después de la llegada del otro Lionel (Scaloni). Veo a Messi con las mismas ganas de competir y ganar, eso no lo tengo que explicar yo, pero le veo mucho más tranquilo, más feliz", agregó.

