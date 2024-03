Richarlison confesó que vivió una fuerte depresión tras Qatar 2022: 'Mi psicólogo me salvó la vida'

El cuidado de la salud mental es un tópico que cada vez aparece más sobre la mesa en la vida de los futbolistas. En el último tiempo que atravesó un momento complicado fue Richarlison, delantero de la selección de Brasil y Tottenham, luego de la eliminación en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 a manos de Croacia.

El jugador contó en primera persona el calvario que sufrió al nivel que analizó seriamente un retiro de la actividad profesional para encontrar alivio.

El atacante sudamericano detalló su estado antes de la gota que rebasó el vaso. “Antes de ir a entrenar así yo prefería volverme a mi casa. Quería volver a mi habitación porque no entendía qué estaba pasando en mi cabeza. Le dije a mi padre que quería rendirme. Que tenía muchas ganas de rendirme. Lo que pasé después de la Copa del Mundo donde fui descubriendo cosas de gente que vivió conmigo durante más de 7 años, fue una locura”, explicó con lágrimas en su rostro durante una charla con ESPN UK.

Y añadió al respecto sobre la pesadilla que le significaba el día a día dentro del futbol: “Llegar a mi padre, la persona que me empujó a perseguir mi sueño, y decirle que me quería rendir. Sufrí muchos ataques después de la Copa del Mundo y a eso se le sumó un problema personal en mi casa. Me afectó muchísimo. Parecía que era fuerte mentalmente, pero en realidad todo colapsó”.

Siendo un ejemplo para la generación de futbolistas brasileños que están en desarrollo, a sus 26 años intentó dejar una enseñanza. “Una sesión con mi psicólogo me salvó la vida. Sólo pensaba en cosas negativas, en Google sólo buscaba cosas negativas, mi cabeza sólo quería ver cosas relacionadas con la muerte. Hoy puedo decir que busquen un psicólogo si lo necesitan porque está bueno abrirse y hablar con gente”, recomendó Richarlison a cualquiera que no se sienta bien en su salud mental.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SEBASTIÁN SOSA, EX DE PUMAS, PAGA FIANZA Y QUEDA EN LIBERTAD CONDICIONAL