Presidente del Lyon: 'Depay hará lo posible para irse en enero al Barcelona'

Pese a que todo apuntaba a que Memphis Depay emigraría al Barcelona de Ronaldo Koeman, el presidente del Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, afirmó que el delantero hará todo lo posible en enero para salir de la institución y arribar al cuadro blaugrana.

"Desde el principio he sido claro con Memphis. Había visto dos veces al presidente Bartomeu, que me había dicho no saber cómo hacer la operación del traspaso. Sé que Koeman le había esperado, y que Memphis estaba dispuesto a hacer un esfuerzo para salir", dijo el directivo para L'Équipe.

"Actualmente está decepcionado, no tanto con el Lyon, sino con su relación con el Barcelona, pero intentará todo lo posible para irse en enero. No fui yo el que tomó las decisiones, sino Juninho", añadió.

Jean-Michel Aulas dio a conocer que la intención del equipo no era negociarlo con el Barcelona, pues su idea era renovar a Depay por una temporada más, pero no se logró y ahora el jugador podría marcharse gratis en enero (termina contrato en junio de 20219.

"Intentamos todo para renovar (a Depay) por un año. Hicimos algunas propuestas importantes. Económicamente, esta no es la mejor operación para nosotros porque llegará el final del contrato", finalizó.

