Mourinho recordando a Maradona: 'En mis grandes derrotas siempre me llamaba'

El gremio futbolístico no deja de lamentar el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Entre las muchas reacciones que se generaron ante este suceso, el técnico del Tottenham, José Mourinho, no pudo evitar rememorar algunos momentos que pasó con el ‘10’.

Mou, destacó las dos facetas del argentino e hizo hincapié en que echará de menos en mayor medida al Diego como persona, y afirmó que se asegurará de que su hijo y sus descendientes sepan quién fue Maradona y el legado que dejó en el futbol para que siga vigente a través de sus generaciones.

"En estas generaciones tenemos jugadores de viejas generaciones. Y Maradona en mi generación ustedes ya saben lo que significó. Está Diego, la persona. Y es a él a quien más extraño. Me arrepiento de no haber pasado más tiempo con él. Me aseguraré de que mi hijo sepa de él", manifestó.

Además, el portugués compartió una intimidad que tuvo con el exdelantero, quien reveló se ponía en contacto con él cada vez que los resultados no eran favorecedores y consideró que sus cercanos fueron muy privilegiados al poder pasar más tiempo con el campeón mundialista.

"Creo que su familia, amigos y colegas fueron muy privilegiados de pasar tiempo con él y conocerlo bien. Lo conocí lo suficiente. En mis grandes derrotas siempre me llamaba. Cuando ganaba, nunca lo hacía", relató el entrenador.

Y aunque el técnico externó la tristeza que tiene tras la pérdida del albiazul, aseguró que aún tiene una sonrisa en el rostro al recordarlo, ya que juntos pasaron buenos momentos y disfrutaron cada momento que compartieron.

"Lo voy a extrañar. Estoy todavía muy triste. Sin embargo, tengo una sonrisa, porque en cada momento que nos tocó compartir, lo hicimos riendo. Don Diego... Joder, amigo te echo mucho de menos", expresó.

