Luis Enrique elogia a Xavi Hernández previo a la Vuelta de Cuartos de Final

Elogió a su próximo rival. Luis Enrique se alista para la Vuelta de Cuartos de Final de la UEFA Champions League ante Barcelona, sin embargo, previo al enfrenamiento aprovechó la rueda de prensa para elogiar a Xavi Hernández.

El entrenador de Paris St Germain aseguró que el DT de Barcelona es un entrenador ‘top’ a nivel mundial y su desempeño con el equipo demuestra tal situación. Además, aseguró que le hubiera gustado jugar él.

"No tengo ninguna duda que Xavi es un entrenador top, los resultados lo avalan. Yo no podré conocer nunca al Xavi entrenador porque no me podrá entrenar. También dije que me hubiera gustado que lo hubiera hecho… Repito que me hubiera gustado que me hubiera entrenado, como Guardiola, Aragonés...", comentó el asturiano en rueda de prensa.

Ahora el entrenador deberá visitar al Barcelona en el Estadio Olímpico de Montjuic en busca de remontar un marcador de 3-2 y así acceder a las Semifinales del torneo europeo. Ante esto aseguró que, por primera vez en su historia, el PSG remontará un marcador en contra.

“Estamos con muchas ganas de darle la vuelta a la eliminatoria. Queremos devolver todo el apoyo que recibimos en el Parque de los Príncipes. El PSG nunca le ha dado la vuelta a la eliminatoria, mañana será el día", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GENOA, CON JOHAN VÁSQUEZ EN LA CANCHA, EMPATA EN SU VISITA ANTE LA FIORENTINA