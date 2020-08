Liverpool: Jürgen Klopp negó que busquen a Lionel Messi

Con la muy posible salida de Lionel Messi del Barcelona, muchos equipos en el mundo se han interesado en contratar al futbolista argentino; sin embargo, hay otros que saben que está fuera de sus posibilidades.

Como el caso de Jürgen Klopp, quien reveló que le gustaría poder dirigir a un jugador como Messi, pero económicamente es inviable su contratación para el Liverpool.

"¿Quién no quiere a Messi en su equipo? Pero no hay opciones, las cifras no son para nosotros, no podemos empezar a pensar en eso, está claro, no hay opciones, pero es un buen jugador", aseguró Klopp en conferencia virtual.

Y es que los medios en Europa han especulado sobre la posible reunión de Lionel Messi con Josep Guardiola, entrenador del Manchester City para que el argentino sea un Sky Blue, lo que lo convertiría en el principal candidato para destronar a los Reds como monarcas de la Premier League.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MESSI: LA PULGA NO REPORTARÁ CON EL BARCELONA ESTE DOMINGO, ASEGURAN EN ARGENTINA