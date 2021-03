Lautaro Martínez: 'El Barcelona es el pasado, renovaré con el Inter de Milán'

Lautaro Martínez confesó que existieron negociaciones para convertirse en jugador del Barcelona, pero que en un ejercicio de análisis prefirió quedarse jugando en la Serie A con el Inter de Milán.

"Es cierto, estábamos trabajando con el Barcelona, ese era el camino, no puedo decir lo cerca que estuve de ese club. Le dije: 'Mi cabeza está aquí, es una promesa, no me dejo condicionar'. Ahora es el pasado, renovaré con el Inter", confesó Lautaro en entrevista con Gazetta dello Sport.

Martínez también alabó el trabajo que ha hecho Antonio Conte con él para mejorar su nivel futbolístico y mencionó que el objetivo del Inter es ganar la Serie A.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PEP GUARDIOLA: CONSIGUIÓ SU VICTORIA 500 COMO DIRECTOR TÉCNICO

"Conte ha cambiado mi carrera. En la fase de no posesión aprendí a reconocer situaciones, a leer bien el juego primero. Estoy preparado para tatuarme el Scudetto", agregó Martínez.