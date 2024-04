LaLiga planea llevar partidos de temporada regular a Estados Unidos

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, no descarta la opción de llevar partidos oficiales a Estados Unidos, país con mayor audiencia después de España. Esto como parte de sus estrategias de expansión internacional y aunque señaló que podría darse dentro de un par de años, todavía no tiene definida una fecha exacta.

"No sé cuando, pero esta vez LaLiga sí jugará partidos oficiales en el extranjero, creo que podría ser en la Temporada 2025-26. El partido oficial en EEUU reforzará nuestra posición en el mercado norteamericano, que es el segundo para LaLiga después de España. Vienen otras ligas muy competitivas así que no podemos hacer siempre lo mismo, nos adelantarían", declaró en entrevista con Expansión.

Tebas consideró que este tipo de acciones son necesarias para no verse sobrepasados por otras competencias. "Vienen otras ligas muy competitivas así que no podemos hacer siempre lo mismo, nos adelantarían".

Por otra parte, reafirmó su postura en no implementar la tecnología de gol, a pesar de la polémica que se desató tras la acción de Lamine Yamal y Andriy Lunin en el pasado Clásico entre Real Madrid y Barcelona. "No es una tecnología perfecta y esa es la primera de las razones. Pero no es solo eso: a lo largo de una temporada, los goles fantasma suceden en tres o cuatro ocasiones".

"Si le sumas que no es perfecta, el valor es muy elevado para el uso que se le da: supone invertir entre cinco y seis millones por las dos categorías para usarlo una vez y con dudas", pero reconoció que deberán buscar contar con más cámaras para apoyar la revisión de las acciones en el VAR.

