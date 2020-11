Ibrahimovic tras polémica publicación: 'Fue solo para irritar, no volveré a la selección'

Zlatan Ibrahimovic levantó polémica después de publicar una foto en sus redes sociales con la playera de la Selección de Suecia, haciendo referencia que podía regresar.

Tras rescatar el empate ante el Hellas Verona, el veterano delantero explicó porqué puso esa imagen, y aseguró que no volverá a la selección.

“Fue solo para irritar a Suecia, solo por placer, no porque quiera regresar a la selección nacional”, mencionó para Sky Sports.

"Hubo algunas personas que me dijeron que había algo detrás de esa foto. Pero no entiendo lo que significa, está más allá de mí. No voy a gastar mucha energía en esto", agregó.

Ibra dejó la selección tras la Eurocopa del 2016. Con Suecia jugó 116 partidos y marcó 62 goles.

