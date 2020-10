Exjugador de Liverpool: Admitió que lesionó a un compañero intencionalmente para debutar

El sueño de todo jugador es debutar en Primera División y para ello son capaces de todo, como le paso a Tom Brewitt, exjugador del Liverpool que fue capaz de lesionar a un compañero suyo para poder lograr su sueño.

En la temporada 2015-2016, los zagueros Martin Skrtel, Mamadou Sakho y Kolo Touré no estaban disponibles para e juego de la FA Cup ante el Exeter, por lo que Jürgen Klopp tenía que echar mano de los jugadores de la Sub 23 para completar su plantilla, Brewitt lo sabía y buscó quitar de su camino a otro obstáculo que le podría impedir debutar, su comapñero y central Daniel Cleary.

"Tomé la decisión, era él o yo, así que fui tras él en el entrenamiento. Me puse a su lado en los juegos de posesión y simplemente lo pateé", confesó Brewitt en el podcast de ‘Football Journeys’.

"No estaba tratando de lastimarlo gravemente, solo lo suficiente para que él se apartara y yo jugara. Sabía que era una mala entrada, la hice a propósito y no estoy muy orgulloso de ello. No me avergüenzo tampoco, porque en mi cabeza era él o yo y yo me estaba eligiendo", agregó.

Si bien Brewitt consiguió dejar fuera de circulación a Cleary, quien tuvo que usar muletas durante dos semanas, no logró debutar, pues cuatro días antes del juego de la FA Cup el zaguero sufrió una conmoción cerebral tras chocar con la espalda de un compañero y no logró debutar como Red.

