Edson Álvarez sobre críticas en MX: 'Nos llaman troncos, ¿crees que me afecta con lo que he vivido?'

Edson Álvarez se ha convertido en una figura en West Ham gracias al gran nivel que demuestra semana a semana en la Premier, la liga más competitiva del mundo.

A pesar de ser uno de los mejores jugadores aztecas de la actualidad, constantemente recibe muchas críticas desde México, las cuales, según su punto de vista, no son "a nivel futbolístico".

Ante esta situación, Edson aseguró que los adjetivos con los que suelen calificarlo, como "tronco", no lo afectan "después de todo lo que ha vivido".

“En México no tienen el tacto para decirte las cosas a nivel futbolístico. En México, la palabra favorita de la gente es ‘tronco’, a todos les dicen así, no saben decir otra cosa. ¿Sabes cuántas veces lo he escuchado? Después de todo lo que he vivido, estar donde estoy, vivir donde vivo, tener a mi familia bien, ¿Tú crees que me va a afectar?”, dijo en entrevista para Caliente TV.

El mexicano no pudo evitar comparar cómo son los cuestionamientos en los distintos países en los que ha jugado, asegurando que en Países Bajos y en Inglaterra "son más críticos" y se centran en "hablar de futbol".

“En Holanda son más críticos, pero por lo que haces o dejas de hacer en la cancha y siempre es con fundamentos. Te decían: ‘Estabas mal posicionado aquí’ o cosas parecidas, lo veía y decía: ‘Sabes, tienen razón’.

“Si me critican con fundamentos, se vale. Aquí (Inglaterra) hablan de futbol, si te vas a cenar y regresas a la una de la mañana a tu casa, no pasa nada si cumples en el partido, no te molestan. Esa es la gran diferencia entre el fanático mexicano, holandés e inglés”, agregó.

