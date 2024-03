Dani Parejo criticó a Vinicius Jr por engancharse con la gente

Una constante en temporadas recientes en el futbol español es la imagen de Vinicius Jr enganchado con la afición de algún equipo rival. El atacante de Real Madrid está constantemente en el centro de las ofensas y los insultos racistas, lo que provoca que responda con gesticulaciones hacia las gradas.

Esta semana, en concentración con la Selección de Brasil, el atacante no pudo contener las lágrimas al relatar lo mal que la pasa por los insultos racistas. Sin embargo, no todos se conmovieron con la situación que el brasileño, al igual que otros jugadores de color, tiene que soportar.

Para Dani Parejo, consideró que Vinicius debería estar por encima de eso y no engancharse cuando la gente lo ofende. "Yo he ido a campos por ahí y me llaman borracho o cualquier cosa y yo no me encaro con la gente, no hago gestos; eso sobra".

"El futbolista debe estar por encima de eso y creo, personalmente, que en determinados comportamientos se equivoca", y añadió que Vinicius es un jugador extraordinario con muy buenas cualidades. Pero insistió que el enfoque principal de un futbolista es jugar y "no tener en cuenta lo que se dice”.

Por último, el elemento de Villarreal contrastó lo que hace el brasileño con su propia experiencia cuando tiene roces con otro futbolista. "Yo he mandando a tomar por culo a Gayà, Gayà a mí y he compartido habitación con él. Después nos íbamos a cenar y no había ningún problema. Lo que pasa es que Vinicius parece que está en todas”.

