Dani Alves: 'Barcelona no tuvieron hue... conmigo'

Dani Alves jugó durante ocho temporadas con el Barcelona de 2008 a 2016, tiempo en el que ganó 23 títulos oficiales.

Sin embargo, después de una época exitosa, la salida del lateral brasileño del conjunto catalán no se dio en los mejores términos, así lo recordó el propio jugador.

"Quería volver al Barça y ellos me necesitaban, pero no tuvieron las pelotas para reconocer que se equivocaron conmigo. Me fui a la Juventus para demostrarles que mi nivel todavía era del Barcelona, es la casa que amo, habría regresado gratis, sin cobrar por la transferencia, pero les faltaron pelotas", aseguró Alves en entrevista con el programa Tú Dirás de la cadena española RAC1.

Además, el actual jugador del Sao Paulo criticó la gestión de Josep María Bartomeu, quien dimitió hace algunas semanas a su puesto en el club blaugrana.

"El estilo del Barça está cambiando, ha perdido un poco su identidad y ahora tiene que pasar por un duro proceso para recuperarla, pierde la identidad cuando quiere ser un club comercial y de negocios, comprar y vender jugadores. La gestión se ha ido 'prostituyendo', entre comillas. El Barça defendía una filosofía y ahora no la tiene", afirmó Dani Alves.

