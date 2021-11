Cafú sobre el sustituto de Neymar: 'No sé quién vaya a ser, Brasil está carente de ídolos'

Marcos Evangelista de Morães, Cafú, (Itaquaquecetuba, Brasil, 1970), es el brasileño que más veces vistió la camiseta absoluta de su país con 142 internacionalidades y el único futbolista que jugó tres finales consecutivas de la Copa del Mundo. En entrevista con RÉCORD desde el hotel Sheraton de Doha, Cafú, actual embajador del Mundial de Qatar 2022, habla sobre el Tri y hace un repaso sobre la situación actual de los jugadores de la Canarinha.

P. ¿Quién cree que va a ser el sucesor de Neymar como ídolo del país?

R. No sé la verdad. Desgraciadamente Brasil está muy carente de ídolos hoy en día y no sólo Brasil, creo que el fútbol mundial tiene carencia de ídolos. Tenemos grandes jugadores como Vinícius y Rodrygo que he mencionado pero no hay un ídolo post Neymar en Brasil todavía.

P. Neymar dijo hace poco que se iba a retirar a los 30, ¿cree que sea verdad?

R. En el caso de que se produjera sería una decisión de él y habría que respetarla. Si después del Mundial de Qatar cree que debe retirarse, Brasil perdería a un crack. Sería una pena porque es muy joven y una referencia del fútbol mundial. Creo que todavía tiene mucha leña para quemar.

P. Hablemos de su país, ¿cómo considera que llegará Vinícius a esta cita mundialista?

R. Aún no sabemos si irá pero si sigue a esta evolución creo que será un jugador importante en la Selección brasileña dentro de un año. Ha crecido mucho en los últimos meses y tiene un rol mucho más importante que el que tenía cuando llegó al Real Madrid. Ha madurado mucho en sólo unos meses.

P. ¿Qué percepción se tiene de Rodrygo en Brasil?

R. La de un jugador que no es titular pero cuando juega casi siempre lo hace bien, creo que merece más continuidad porque siempre hace la diferencia. En realidad en Brasil hay muchos jóvenes destacados ahora mismo y Rodrygo y Vinícius son dos de los principales.

P. Casemiro con 29 años lo juega absolutamente todo, ¿lo ve cansado?

R. Veo a todos los jugadores cansados, no sólo a él. Es verdad que Casemiro tiene ya 31 años pero no olviden que yo jugué con 36, por eso no creo que haya problema, pero para todo el mundo el calendario internacional está siendo agotador. La secuencia de partidos es muy grande y los jugadores no tienen casi tiempo de descansar ni de recuperar y Casemiro es un ejemplo por lo importante que es en el Madrid y en la Selección brasileña.

P. Hablemos de la posición de lateral derecho que usted ocupaba. Hoy en día los laterales tienen más incidencia en ataque, ¿qué opina de esta nueva disposición táctica, le gusta esta evolución del juego?

R. Me gusta mucho que los laterales progresen incluso sin balón. Hace un tiempo no habían laterales que llegasen hasta línea de fondo y ahora sí los hay y con calidad, es decir, que llegan y te ponen un buen centro en el área en el sitio correcto. Estoy muy contento de que nuevos chicos hagan esta labor que es muy cansada porque deben manejar toda la banda pero es muy vistoso. La posición del lateral en el fútbol moderno es tremendamente importante y eso se debe entender.

P. ¿A quién considera el mejor lateral derecho del mundo hoy en día?

R. Me gusta mucho Hakimi del PSG y Carvajal también me parece muy bueno.

P. ¿Por qué le gusta tanto Carvajal?

R. Porque tiene personalidad. Siempre va al frente de ataque, defiende muy bien, ataca muy bien y luego es un chico que, quitando esta última época de lesiones, ha mantenido siempre una regularidad. Y no tengo que olvidarme de Alexander Arnold del Liverpool, que es también muy bueno.

P. ¿Cómo recuperaría usted a Coutinho?

R. Para mí Coutinho es de esos ídolos que podrían haber sucedido a Neymar siempre que esté en muy buena forma. Podría ser uno de los grandes ídolos del fútbol brasileño. Hizo una temporada increíble en el Liverpool pero tras su salida de ahí ha pasado por grandes equipos pero sin continuidad. Por su categoría merece estar mucho más alto y mejor considerado de lo que está. Espero que pueda recuperar su forma. Sería una buena noticia para Brasil. Para mí una buena solución sería que volviera a uno de los buenos equipos de Brasil y se recuperara ahí.

VE CRECIMIENTO EN EL FUTBOL MEXICANO

P. México marcha líder en la Concacaf, quisiera saber ¿cuál es su opinión sobre el fútbol mexicano?

R. Es un futbol que cada año que pasa lo veo crecer más, siempre nos ha tocado jugar grandes partidos contra ellos con grandísimos jugadores. México sabe la importancia de estar en una Copa del Mundo y estoy muy feliz de que el fútbol mexicano haya evolucionado mucho en los últimos años.

P. Y por qué cree entonces que no logramos llegar al quinto partido.

R. Es difícil saber las causas pero creo que México está capacitado para llegar a ese quinto partido aunque tendrá mucha competencia.

