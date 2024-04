Atlético de Madrid vs Borussia Dortmund EN VIVO Champions League Cuartos de Final Ida

En lo que parece ser una de las series más parejas en los Cuartos de Final de la Champions League, se espera un verdadero partidazo en la Ida este martes, donde Atlético de Madrid recibirá al Borussia Dortmund con la ilusión de sacar ventaja en casa para viajar a Alemania en la Vuelta.

A los de Diego 'Cholo' Simeone este torneo no se les da, pues no lo han podido conquistar en más de 10 años de intentarlo, pero este año buscan dar la sorpresa y en su ambiente anímico llegan a este partido tras vencer a Villarreal en el último partido de LaLiga, pero con más de siete días de inactividad, por lo que puede ser un aspecto a favor porque llegan descansados, o en contra por no llegar con ritmo de juego.

Dortmund, por su parte, tampoco llega en su mejor momento, pues a pesar de que uscar ganar la Champions y ser el caballo negro, los Negriamarillos llegan tras caer por la mínima diferencia en la Bundesliga ante Sttugart.

