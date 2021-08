Copa Oro: DT de Estados Unidos pidió tener un arbitraje justo ante México

Gregg Berhalter, técnico de Estados Unidos señaló que en el duelo de Semifinales de la Copa Oro entre México y Canadá, el arbitraje no realizó un buen trabajo, pues varios jugadores del Tri agredieron físicamente a los canadienses, situación que espera no se repita en la Final ante su equipo.

"He visto muchas veces que los jugadores de México agarran el cuello o la cara, el árbitro no manejó eso bien y no puede haber manos a la cara o al cuello en este juego", declaró en conferencia de prensa.

Berhalter pidió que el del domingo, sea un partido competido y justo, por lo que consideró que los árbitros deben aprender a controlar las campales en el terreno de juego.

"Queremos que sea un juego físico, competido, emotivo, pero también queremos que sea justo. Que nuestros jugadores peleen sobre el terreno de juego, pero que no pase a mayores", mencionó.

"Cuando hay estas confrontaciones entre jugadores, que se quiten las manos de encima. El árbitro debe controlar esto", recalcó Berhalter.

