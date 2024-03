¿Opción para el Tri? José Mourinho busca dirigir alguna selección nacional

El próximo objetivo de José Mourinho es dirigir a alguna selección nacional. Así lo compartió el propio estratega en entrevista con Fabrizio Romano, a quien le confesó que le gustaría que se le diera una oportunidad en alguno de los torneos que las distintas confederaciones celebrarán en verano de este año.

"Entrenar una selección es un objetivo para mí. Quizás justo antes del Mundial, de la Eurocopa o de la Copa América, de la Copa de África... podría, sí. ¡Pero esperar dos años para eso, no lo sé!", declaró The Special One, quien salió de la Roma en la Serie A hace dos meses y sigue esperando una oportunidad para volver a los banquillos.

Al respecto, enfatizó que no quiere tomar una decisión precipitada y tomar cualquier propuesta que se le presente. "Quizás algún día suceda. Me encanta trabajar y estoy listo, pero no quiero tomar una mala decisión, y no aceptaré cualquier cosa. Necesito ese sentimiento y que me regrese de nuevo esa pasión, entonces seré paciente porque estamos en marzo o abril, y es difícil (tomar algún puesto)".

"Así que mi objetivo es comenzar en verano", y añadió que siempre tendrá la 'espinita clavada' por no haber dirigido a la Selección de Portugal. La oportunidad se le presentó a Mou cuando estaba al frente de Real Madrid y la segunda hace poco. "Cuando estaba en el Real Madrid, pero Florentino (Pérez) me dijo que no era posible compatibilizar ambos cargos".

"La segunda propuesta fue unos meses antes de que me despidiera la Roma. Pero no se dio y no me arrepiento". Por último, el experimentado estratega aseguró que de momento no piensa en llegar a a Arabia Saudita, donde le hicieron una oferta económica atractiva. "La rechacé porque, para mí, era más importante seguir en un proyecto con objetivos europeos como la Roma. La experiencia me ha dicho 'nunca puedes decir nunca'; ahora voy a viajar a Arabia Saudita, pero es para disfrutar del boxeo, la Fórmula 1... no para firmar ningún contrato", finalizó.

