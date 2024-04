Toto Wolff nombró a su candidato 'más fuerte' para tomar el lugar de Hamilton en Mercedes

Max Verstappen, Carlos Sainz, Sebastian Vettel y Fernando Alonso fueron los nombres que sonaron con más fuerza para tomar el lugar que Lewis Hamilton dejará vacío a partir de 2025 en Mercedes. El asturiano ya está descartado de manera oficial, tras confirmarse su renovación con Aston Martin, mientras que en el caso del neerlandés cada vez luce más difícil que se decida a dejar a Red Bull.

Lo que deja a Sainz y Vettel como alternativas, pero con el alemán fuera de la Fórmula 1 y con la opción de su retorno solo como un rumor, el de Madrid parece la mejor alternativa, sobre todo por su inicio en la actual campaña. Sin embargo, para el director de la escudería alemana, Toto Wolff, la decisión no es tan clara y por ahora tiene otro nombre en mente.

Andrea Kimi Antonelli, de apenas 17 años, es la apuesta de la academia de Mercedes y para Toto es, por ahora, quien está en la posición más fuerte a pesar de que tiene solo 17 años. "E s definitivamente un contendiente muy fuerte. Quiero ver cómo se desarrolla su temporada en la Fórmula 2, pero esperaremos y veremos qué pasa con algunos de los otros pilotos de la F1. No dudo de su velocidad, talento y habilidad".

"No le habríamos apoyado en el karting hasta ahora si no creyéramos que tiene potencial para entrar en la Fórmula 1 y hacerlo con Mercedes. Muchos conductores jóvenes han demostrado en el pasado que pueden dar ese paso", declaró el director de la escudería alemana, quien insistió que no quiere precipitarse en elegir al nuevo compañero de George Russell.

Antonelli por ahora corre en el equipo de Prema Racing de Fórmula 2, a lado del chico maravilla de Ferrari, Oliver Bearman, pero tendrá su primera experiencia en un auto de Fórmula 1 la próxima semana en unos tests en Imola. El italiano conducirá el W12 de Mercedes, conducido por Hamilton y Valtteri Bottas en la Temporada 2021 de la categoría, el 16 y 17 de abril.

