Pato O'Ward 'pone fecha' para empezar su carrera en la Fórmula 1

Está listo para la Fórmula 1. El piloto mexicano, Patricio O’Ward, quiere llegar a la máxima categoría del deporte motor y ya puso fecha límite para poder tener uno de los 20 asientos en la Fórmula 1.

El ahora piloto de IndyCar cumplirá 25 años este 6 de mayo por lo que, de acuerdo con él, tendrá máximo 2 años para poder cumplir su sueño de correr en la Fórmula 1 toda una temporada, sin embargo, sabe que esto puede ser complicado.

“Para cuando esté cumpliendo 27 yo quiero estar dentro de F1, yo cumplo 25 este año. Por más que yo quiera a los 30 seguir fresco, vienen otros más chavos que yo. Por más bueno que yo sea o por lo mejor que yo esté enseñando, se van a ir por alguien más chavo,

“Sí estoy más o menos con un pie adentro, pero necesitas estar en forma de carreras, ya estar dentro, para que realmente veas tu futuro alargarse en Fórmula 1, pero esa entrada con 27-28, la veo difícil, la veo muy difícil, yo digo que quedan máximo tres años, máximo, máximo”, comentó para ESPN.

A pesar de ya haber ya estado en prácticas de Fórmula 1, el piloto aun no se ilusiona y aseguró que en caso de no tener uno de los 20 asientos en uno de los siguientes años, dejará de intentar conseguir un asiento.

“Si para esos tres años no ha pasado, realmente, no va a pasar, y no es que esté ahora gastando mi tiempo en pruebas de Fórmula 1, pero le estoy echando toda la carne al asador para que pase y estoy enseñando que tengo más de lo suficiente para estar ahí, entonces, o me dan la oportunidad o esa dedicación no se la voy a dar yo ya, porque no va a pasar. Y es mucho tiempo, mucha energía”, agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HELMUT MARKO SALE A DEFENDER A CHECO PÉREZ TRAS EL GP DE AUSTRALIA: 'NO FALLÓ LA CONDUCCIÓN'