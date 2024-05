¡Ya lo espera en Ferrari! Lewis Hamilton anhela trabajar con Adrian Newey

La confirmación de la salida de Adrian Newey de Red Bull en 2025 traerá una nueva ola de rumores en torno al futuro del ingeniero británico. Ferrari y Aston Martin han sonado como las escuderías interesadas e incluso se dijo que el propio Lawrence Stroll le hizo una oferta para que se sume a los de Silverstone.

Por otra parte, previo al Gran Premio de Miami, Lewis Hamilton le abrió las puertas a Newey en el equipo italiano. El heptacampeón del mundo se sumará a los de Maranello en 2025 y reconoció que le ilusiona la posibilidad de trabar con el británico de cara a 2026, cuando el nuevo reglamento llegue a la Fórmula 1.

"Todo esto son conversaciones privadas, (pero) si tuviera que hacer una lista de gente con la que me encantaría trabajar, él estaría absolutamente en lo más alto", además consideró que los progresos que ha tenido Ferrari este 2024 solo incrementarían con la llegada de un ingeniero como Newey.

"Adrian... tiene una gran historia, un gran historial. Obviamente ha hecho un trabajo increíble a lo largo de su carrera y se ha comprometido con los equipos, y el conocimiento que tiene y creo que sería una adición increíble. Creo que ya tienen un gran equipo (Ferrari), ya están haciendo grandes progresos, pasos adelante, y su coche es más rápido este año. Sería un privilegio trabajar con él", reiteró el piloto de Mercedes.

En caso de que Newey llegue a Ferrari, sería la primera vez que trabaje a lado de Hamilton. Ambos comparten el haber pasado por McLaren, pero el piloto llegó a 2007, un año después de que el ingeniero se marchó a red Bull. "Cuando me uní a McLaren, creo que fue una evolución de su coche. Llegué justo después de que él se fuera, así que ese coche habrá evolucionado a partir de un concepto en el que él había trabajado. Me sentí privilegiado por haber tenido la oportunidad de tocar algo en lo que él había trabajado".

Por último, descartó que con la marcha del ingeniero los de Milton Keynes vayan a sufrir demasiado. "Hay mucha gente en el fondo, y no hay una persona clave. No es una sola persona. Es todo un equipo el que hace el trabajo. Así que, te puedes imaginar, de toda la increíble experiencia que aporta al equipo, la gente con la que trabaja seguirá haciendo un trabajo increíble. No preveo que Red Bull no siga construyendo grandes coches en el futuro. Pero cualquier equipo sería afortunado de tener la oportunidad de trabajar con él", finalizó.

