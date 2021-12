Checo Pérez a Red Bull previo a finalizar la temporada: "¡Vamos a cerrar con todo!"

Thank you team for all the effort during the season and for making me feel like part of the family. Let’s finish this on a high note! @redbullracing

¡Gracias por todo el esfuerzo dado esta temporada y hacerme sentir parte de la familia, equipo! ¡Vamos a cerrar con todo! pic.twitter.com/79Uc0TcTcj

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 9, 2021