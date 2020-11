Brandon Moreno se convertirá en el primer mexicano en disputar el título de la UFC

Aguerrido, perseverante, disciplinado, inquebrantable y con hambre de triunfo, Brandon Moreno se convertirá en el primer peleador nacido en México en disputar un título del Ultimate Fighting Championship (UFC).

El oriundo en Tijuana, Baja California, hará historia el 12 de diciembre cuando suba al octágono de UFC 256 para disputar el cinturón de Peso Gallo de la empresa más importante en el mundo de Artes Marciales Mixtas ante el brasileño Deiveson Figueiredo, quien defendió por primera vez su corona el sábado pasado.

"Quiero marcar mi nombre súper duro dentro del deporte en mi país. Obviamente he logrado cosas muy bonitas, que la verdad me felicito a mí mismo por todo lo que he logrado pero todavía falta mucho más, todavía faltan mil cosas por hacer.

"Al final de mi carrera sí quiero que me vean como ese Julio César Chávez, como ese Juan Manuel Márquez, como ese (Erik) 'Terrible' Morales, como (Marco Antonio) Barrera. Lo que fue en el boxeo para mí reflejado en este deporte: las Artes Marciales Mixtas. Esa es mi inspiración al final del día", platicó Moreno (18-5-1), con RÉCORD previo a su combate del sábado ante Brandon Royval (12-5), a quien noqueó en el primer round.

"The Assassin Baby", número uno del ranking de las 125 libras de UFC, vive uno de los mejores momentos de su carrera deportiva al ligar cinco peleas sin derrota, cuatro en la empresa de Dana White.

Todo comenzó en su regreso a UFC, tras un año de ausencia, en septiembre de 2019 cuando mostró una mejor versión de sí mismo en la pelea ante el ruso ruso Askar Askarov, donde se fue con un empate dividido pese al performance que mostró el mexicano.

Posteriormente derrotó al neozelandés Kai Kara France y al experimentado brasileño Jussier Formiga, por decisión unánime. Triunfos que lo llevaron a la cima de las 125 libras. Y con la victoria del sábado, selló su pase a la contienda por la corona.

Contra todo pronóstico, Moreno demostró que es un guerrero, que a pesar de las adversidades hay que levantarse, trabajar y no desistir hasta alcanzar los sueños.

